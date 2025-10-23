Sentenza della Corte dell'Aia contro i Sionista: l'UNRWA non ha violato la neutralità

Secondo l'Agenzia di Stampa Abna, che cita la BBC, la Corte Internazionale di Giustizia ha annunciato il suo parere consultivo riguardo agli "obblighi di Israele riguardanti la presenza e le attività delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali e governi terzi nei territori palestinesi occupati."

Sulla base della sentenza emessa dalla Corte Internazionale di Giustizia, l'impedimento degli occupanti sionisti all'attuazione dell'assedio di Gaza e il blocco dell'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza sono contrari al diritto internazionale, e questo regime non può continuare questa sua azione inumana.

Yuji Iwasawa, Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, ha letto oggi in sessione pubblica il "parere consultivo" di questa istituzione riguardo ai doveri di questo regime in merito alla facilitazione dell'invio di aiuti umanitari a Gaza.

Il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato: "Israele non ha fornito una giustificazione sufficiente per le sue affermazioni quando ha detto che il personale dell'UNRWA fosse affiliato ad Hamas o ad altre organizzazioni. Sulla base dei fatti, non ci sono prove che l'UNRWA abbia violato il principio di neutralità o abbia discriminato nella distribuzione degli aiuti umanitari. L'UNRWA è l'organizzazione principale che fornisce assistenza ai palestinesi nei territori occupati e svolge un ruolo vitale nella Striscia di Gaza."

Yuji Iwasawa ha chiarito: "L'UNRWA è una parte essenziale delle infrastrutture nei territori palestinesi occupati e ha soddisfatto i bisogni fondamentali della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Nelle circostanze attuali, nessun'altra organizzazione può svolgere il ruolo che l'UNRWA svolge. L'UNRWA non è sostituibile senza un piano di transizione appropriato."

Ha poi aggiunto: "Israele non ha garantito che la popolazione della Striscia di Gaza riceva i beni necessari. Israele è obbligato a consentire e facilitare gli sforzi di soccorso intrapresi dalle Nazioni Unite nei territori palestinesi. Israele è obbligato ad assicurare che i bisogni primari della popolazione civile palestinese siano soddisfatti. Israele deve facilitare i programmi di assistenza delle Nazioni Unite, inclusi quelli dell'UNRWA, a Gaza. Israele è obbligato a consentire al Comitato Internazionale della Croce Rossa di visitare le persone che ha detenuto nei territori palestinesi occupati."

La sentenza della Corte afferma: "Secondo il parere della Corte, non ci sono prove che l'UNRWA abbia violato i principi di neutralità. La Corte ritiene che le prove di Israele secondo cui Hamas si sia infiltrato nell'UNRWA non siano sufficienti. La Corte ritiene che nessuna entità possa sostituire l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso (UNRWA). Il parere della Corte ha sottolineato che i palestinesi hanno urgente bisogno di aiuti umanitari e l'UNRWA ha un ruolo centrale nell'assistere i palestinesi. L'UNRWA è l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi. Israele non deve usare la fame come arma di guerra. Israele, in quanto firmatario di diverse Convenzioni delle Nazioni Unite, è obbligato a proteggere i diritti umani dei residenti sotto occupazione, inclusi i diritti delle donne, dei disabili e dei gruppi vulnerabili. Israele ha impedito l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza in 2 momenti separati. Il trasferimento forzato dei residenti delle aree sotto occupazione da parte della forza occupante è proibito. Questo divieto deve essere applicato indipendentemente dalle motivazioni dei suoi abitanti."

Questo tribunale ha iniziato a esaminare il caso l'anno scorso su richiesta dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In effetti, la Corte esprime un parere sul dovere legale degli occupanti sionisti nei confronti delle agenzie di soccorso delle Nazioni Unite come l'UNRWA e anche in materia di assistenza ai palestinesi.

Dall'inizio dell'Operazione "Alluvione di Al-Aqsa" a Gaza, questo è il terzo caso presentato contro questo regime presso la Corte Internazionale di Giustizia all'Aia.