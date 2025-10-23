Secondo l'Agenzia di Stampa Abna, l'Agenzia di Stampa France-Presse ha riferito che gli Stati Uniti hanno affermato di aver condotto un nuovo attacco nell'Oceano Pacifico contro un'imbarcazione di contrabbando di droga.

A questo proposito, "Pete Hegseth," il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, ha annunciato mercoledì sera che i militari del Paese hanno condotto un attacco mortale ieri nell'Oceano Pacifico orientale contro una nave appartenente a un'organizzazione "terroristica" coinvolta nel traffico di droga.

Secondo Hegseth, questa operazione è avvenuta in acque internazionali e, nel corso di essa, due membri del gruppo di contrabbando sono stati uccisi, mentre nessuna delle forze americane ha subito danni.

Il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, giustificando questo attacco nelle acque territoriali dei Paesi caraibici, ha affermato: "I terroristi della droga che intendono 'portare veleno sulle nostre coste' non avranno un posto dove nascondersi nella nostra regione."

Egli ha anche affermato, riferendosi all'intensificazione delle attività dei cartelli della droga: "Questi gruppi stanno combattendo una guerra contro i nostri confini, proprio come Al-Qaeda in precedenza aveva lanciato una guerra contro il nostro Paese."