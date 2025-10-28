Mohammad Raad: Hezbollah è nato dalla incapacità dello Stato di difendere il popolo

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Ahed, Mohammad Raad, capo della Fazione di Lealtà alla Resistenza nel Parlamento libanese, ha dichiarato che da quando il nemico sionista ha fallito nel raggiungere i suoi obiettivi, vale a dire l'occupazione delle aree oltre i villaggi in prima linea nella battaglia di "Uli al-Ba's" ed è stato costretto ad accettare il cessate il fuoco, ha sempre cercato di sottrarsi ai suoi impegni, violare l'accordo e continuare le sue azioni aggressive aeree, terrestri e marittime.

Ha continuato dicendo che il nemico continua a violare il cessate il fuoco, uccide persone, impedisce loro di ricostruire le loro case e di tornare ai loro villaggi, e minaccia la sicurezza e la stabilità dell'intero Libano.

Raad ha osservato: "Alcuni libanesi, purtroppo, giustificano le aggressioni del nemico e chiedono di eliminare i pretesti che il nemico usa per commettere i suoi crimini. Dovrebbero sapere che l'obiettivo del nemico è inghiottire tutto il Libano."

Egli ha definito l'unità dei libanesi e la coesione interna come l'ostacolo più importante all'aggressione sionista e ha sottolineato che tutti i libanesi devono unirsi nelle loro posizioni per impedire al nemico di raggiungere i suoi obiettivi. Questo perché la motivazione più importante per la brutalità sionista è la divisione del popolo libanese nel prendere posizione contro le sue aggressioni.

L'alto membro di Hezbollah in Libano ha sottolineato che non dovremmo dare al nemico l'opportunità di capitalizzare le nostre differenze interne in modo che non osi agire contro il nostro Paese. Ha sottolineato: "Deve essere chiaro che la Resistenza, che è nata fondamentalmente a causa dell'incapacità dello Stato di proteggere il suo popolo e il suo Paese, continuerà il suo dovere nazionale fino a quando lo Stato non dimostrerà la sua capacità e prontezza nell'adempiere al suo dovere di difesa e protezione nazionale."

Il capo della Fazione di Lealtà alla Resistenza ha affermato: "Quando si discute del piano globale di sicurezza e difesa nazionale, la posizione della Resistenza e il suo ruolo essenziale e complementare in questo piano, insieme al ruolo delle altre forze e istituzioni nel Paese, saranno nuovamente definiti."