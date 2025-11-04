Un nuovo sondaggio della CNN, pubblicato lunedì, mostra che il 63% dei cittadini statunitensi esprime insoddisfazione per la performance del presidente “Donald Trump”; la percentuale più alta registrata in entrambe le sue non consecutive presidenze. Secondo quanto riportato da Pars Today, i risultati dell’indagine indicano inoltre che la maggioranza degli americani considera negativa la situazione economica del Paese, attribuendo le difficoltà crescenti alle politiche di Trump nei settori dell’economia, della politica estera e dell’immigrazione.

Walla: Israele sta crollando dall’interno

Secondo quanto riportato dal portale israeliano Walla, dalle procure al settore dei media, fino alla Histadrut (la principale federazione dei sindacati israeliani), tutto il sistema sta attraversando una profonda crisi strutturale, segno che Israele si sta disgregando dall’interno, e un clima dominato da brutalità, corruzione e odio cieco, che ormai permeano la sfera pubblica. Le'at Ron, autrice di questo sito di notizie, ha affermato nel suo articolo che i sionisti sono esausti, fragili e allo stremo, una condizione che, secondo lei, non è più nascosta nemmeno ai nemici di Israele.

Mosca e Pechino; dal rafforzamento della cooperazione strategica alla riduzione della quota del dollaro negli scambi bilaterali

Il premier cinese “Li Qiang”, durante l’incontro di lunedì con il suo omologo russo Mikhail Mishustin, ha ribadito la disponibilità della Cina a collaborare con la Russia per approfondire la cooperazione in tutti i settori, al fine di tutelare gli interessi comuni nel contesto dello sviluppo e della sicurezza globale. Da parte sua, il premier russo ha dichiarato che le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto il livello più alto nella storia plurisecolare di amicizia tra i due Paesi. “Mishustin” ricordando che la Cina è il principale partner commerciale estero della Russia, ha sottolineato che la quota di dollaro ed euro negli scambi commerciali tra Mosca e Pechino si è notevolmente ridotta.

Primo ministro del Sudan: l’invio di forze internazionali nel nostro Paese avrà effetti contrari

Il primo ministro sudanese Kamel Idris ha sottolineato la necessità di designare le “Forze di Supporto Rapido” come organizzazione terroristica, avvertendo che l’invio di truppe internazionali in Sudan aggraverebbe ulteriormente la situazione. A seguito dei recenti crimini avvenuti nella città di El-Fasher, nel Nord Darfur, “Kamel Idris” ha denunciato che la comunità internazionale non sta facendo abbastanza per affrontare la crisi e fermare le violenze in corso.

Giocattoli esplosivi usati da Israele per uccidere i bambini a Gaza

Il Ministero della Sanità palestinese della Striscia di Gaza ha annunciato che il regime sionista ha disseminato giocattoli imbottiti di esplosivi con l’obiettivo di uccidere i bambini palestinesi. “Munir al-Bursh”, direttore generale del Ministero della Sanità palestinese della Striscia di Gaza, ha dichiarato che l’esercito d’occupazione sionista sta utilizzando giocattoli esplosivi come mezzo di inganno, abbandonandoli in diverse aree della Striscia di Gaza.

Generale Pakpour: Il livello di prontezza dell'IRGC è oggi molto più alto rispetto alla guerra dei 12 giorni

Il comandante delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), durante una riunione con i membri della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano (Majlis), ha dichiarato che il livello di preparazione delle forze del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica è oggi “notevolmente superiore” rispetto al periodo della cosiddetta “guerra dei 12 giorni”, e che l’IRGC si trova attualmente “al culmine della propria potenza e prontezza operativa”.

Bielorussia e Iran discutono la cooperazione nel settore della difesa aerea

Il Ministero della Difesa bielorusso ha annunciato che una delegazione militare dell’Aeronautica dell’Iran si trova a Minsk per colloqui riguardanti una possibile cooperazione nel campo della difesa aerea. Secondo quanto riferito dal servizio stampa del Ministero della Difesa della Bielorussia, la delegazione iraniana è in visita nella capitale bielorussa e resterà nel Paese fino al 5 novembre.