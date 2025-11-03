UNRWA: Ripresa del processo educativo a Gaza nonostante lo sfollamento della popolazione

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia di stampa palestinese Shehab, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi (UNRWA) ha dichiarato in un comunicato che l'organizzazione sta espandendo gli spazi educativi nei centri per sfollati nella Striscia di Gaza come parte dei suoi sforzi per la ripresa graduale del processo educativo dopo la guerra.

Secondo il comunicato, circa 8.000 insegnanti e formatori, nonostante la vasta distruzione subita da scuole e infrastrutture educative, stanno cercando di riprendere il processo educativo a Gaza a partire da agosto 2024.

L'Agenzia ha annunciato di aver istituito 485 spazi educativi temporanei in 67 centri per sfollati e li sta aumentando per garantire la continuazione dell'istruzione per i bambini sfollati.

Secondo il rapporto, anche l'istruzione a distanza è stata attivata per raggiungere oltre 300.000 studenti e studentesse in tutta la Striscia di Gaza.

Attualmente, un numero esiguo di scuole a Gaza è utilizzabile e queste stanno ospitando centinaia di migliaia di sfollati, il che impedisce lo svolgimento regolare delle lezioni.

I palestinesi stanno cercando di riprendere gradualmente l'istruzione attraverso tende per classi e iniziative volontarie affinché la speranza nella conoscenza rimanga viva nonostante l'assedio e la devastazione.

D'altra parte, il Fondo di Sostegno all'Infanzia di Gaza ha annunciato che oltre un milione di bambini a Gaza continuano a essere senza acqua e cibo sufficienti nonostante il cessate il fuoco, e migliaia di bambini vanno a dormire affamati ogni notte.