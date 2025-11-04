La rete televisiva americana CNN ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno missili Tomahawk all'Ucraina. Secondo quanto riportato dalla CNN, citando fonti ufficiali americane ed europee, il Ministero della Guerra degli Stati Uniti, dopo aver valutato che l'invio di missili a lungo raggio Tomahawk all'Ucraina non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte degli Stati Uniti, ha concesso l'autorizzazione necessaria alla Casa Bianca. Ora, la decisione politica finale spetta al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Mosca: L'invio dei missili Tomahawk in Ucraina non contribuirà alla risoluzione della crisi

Nel frattempo, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha reagito ai rapporti secondo cui il Ministero della Guerra degli Stati Uniti avrebbe approvato l'invio dei missili a lungo raggio Tomahawk in Ucraina, dichiarando che tali azioni non solo non contribuiranno alla risoluzione della crisi, ma sono anche in contrasto con le promesse elettorali del governo degli Stati Uniti.

Diplomatico russo: La fine della guerra in Ucraina segnerà la fine della carriera politica di Zelensky

A tal proposito, Rudyion Myroshnyk, ambasciatore speciale del Ministero degli Esteri russo per gli affari legati alla guerra in Ucraina, ha sottolineato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è interessato a risolvere il conflitto nel paese, poiché stabilire la pace significherebbe la fine della sua carriera politica.

La Turchia pronta ad ospitare un nuovo round di negoziati di pace tra Ucraina e Russia

Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha dichiarato sabato: “Ribadiamo la nostra disponibilità ad ospitare il quarto round di negoziati tra Russia e Ucraina, così come un possibile incontro tra i capi di Stato dei due paesi a Istanbul.”

La Russia annuncia la sconfitta delle forze ucraine in una zona strategica

Nel frattempo, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che i soldati ucraini nella città strategica di Pokrovsk si sono arresi alle forze russe. Questo avviene mentre il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva dichiarato che mantenere il controllo su questa area fosse una delle priorità di Kiev.

Attacco di droni ucraini a un porto nel sud della Russia; incendio su una petroliera

D'altra parte, fonti locali russe hanno riferito che le autorità della regione di Krasnodar, nel nord del Caucaso russo, hanno annunciato che la città di Tuapse, situata sulla costa del Mar Nero, è stata presa di mira domenica da attacchi con droni da parte dell'Ucraina. Secondo quanto riportato dall'amministrazione della regione, l'attacco dei droni ucraini ha causato un incendio su una petroliera. Il Centro di Emergenza della regione di Kuban ha confermato l'incidente, aggiungendo che i detriti dei droni ucraini hanno danneggiato un edificio residenziale a Tuapse, sebbene non siano stati segnalati morti. Nel frattempo, l'Ucraina ha rivendicato di aver attaccato 160 impianti di raffinazione del petrolio russi nel 2025.