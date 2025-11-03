Voli sospesi nel nord della Germania dopo l'infiltrazione di un drone sconosciuto

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Ma'aloumah, il traffico aereo all'aeroporto di Brema, in Germania, è stato sospeso dopo l'avvistamento di un drone sconosciuto nelle vicinanze dell'aeroporto.

La polizia tedesca ha annunciato che il drone è stato avvistato ieri sera vicino a questa città situata nel nord della Germania, e di conseguenza il traffico aereo nell'aeroporto è stato temporaneamente interrotto.

Nonostante i voli all'aeroporto di Brema siano ripresi un'ora dopo, il numero di voli cancellati o dirottati a causa dell'avvistamento di questo drone non è stato annunciato.

Anche venerdì, il traffico aereo all'aeroporto di Berlino è stato sospeso per due ore a causa dell'avvistamento di un drone.