Piano statunitense per una base navale abbandonata vicino al Venezuela

Le attività di costruzione avviate dagli Stati Uniti presso l’ex base navale di Roosevelt Roads a Porto Rico, chiusa da oltre vent’anni, sono iniziate il 17 settembre. Secondo quanto riportato da Pars Today e riferito da Reuters, le immagini satellitari mostrano che sono in corso operazioni di bonifica e ricostruzione delle vie di accesso alla pista di atterraggio dell’ex base militare.

Dall’altra parte, gli Stati Uniti stanno ampliando le infrastrutture aeroportuali civili a Porto Rico e nell’isola di Saint Croix, una delle Isole Vergini americane. Queste zone si trovano a circa 800 chilometri dalle coste del Venezuela.

In questo contesto, il quotidiano statunitense “Miami Herald”, citando fonti informate, ha riferito: Gli Stati Uniti avrebbero deciso di colpire obiettivi all’interno del territorio venezuelano ed i piani operativi per tali attacchi sarebbero già stati completati, e le operazioni potrebbero iniziare entro pochi giorni o addirittura nelle prossime ore.

Va ricordato che le tensioni tra Washington e Caracas si stanno intensificando, sulla scia del dispiegamento di truppe statunitensi nei Caraibi, e secondo il presidente venezuelano Nicolas Maduro il suo omologo americano, Donald Trump, con il pretesto di una presunta “guerra alla droga”, sta esponendo il Paese sudamericano alla “più grande minaccia continentale dell’ultimo secolo” e starebbe valutando anche un possibile attacco terrestre contro il Venezuela.