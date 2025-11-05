La Russia chiede spiegazioni agli Stati Uniti sul riavvio dei test nucleari

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa russa TASS, Dmitry Peskov ha annunciato: La Russia è in attesa di ricevere spiegazioni ufficiali dagli Stati Uniti in seguito alle dichiarazioni del Presidente americano Donald Trump sulla possibilità di riavviare i test nucleari.

Ha detto: "Chiediamo chiarimenti agli Stati Uniti, poiché né la Russia né la Cina hanno condotto alcun test nucleare. Al momento non possiamo dire esattamente cosa intendesse il Presidente degli Stati Uniti."

Peskov ha sottolineato che la Russia e la Cina continuano a rispettare i loro impegni ai sensi del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT).

Donald Trump aveva recentemente affermato che gli Stati Uniti non dovrebbero restare indietro rispetto a Russia e Cina nel campo nucleare e, pertanto, ha ordinato il riavvio dei test sulle armi nucleari.