Trump: Possibile attacco alla Nigeria; la performance di Jolani è buona!

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, in un'intervista con CBS News riguardo alla guerra in Ucraina, ha ribadito: Credo che possiamo porre fine a questa guerra. Se fossi stato Presidente, questa guerra non sarebbe scoppiata. La guerra in Ucraina è la guerra di Biden, non la mia guerra.

Ha aggiunto: Ho ereditato questa guerra stupida. In alcuni casi, dobbiamo lasciarli combattere tra loro.

In risposta a una domanda se stesse considerando il trasferimento di missili Tomahawk all'Ucraina, Trump ha risposto negativamente.

Riguardo all'Iran, ha nuovamente affermato che il Paese non possiede la potenza nucleare.

Test di armi nucleari da parte degli Stati Uniti

Riguardo all'esecuzione di test di armi nucleari da parte degli Stati Uniti, Trump ha affermato che Russia, Cina e Corea del Nord stanno conducendo questi test.

Ha aggiunto: L'esecuzione di questi test nucleari è necessaria per garantire il funzionamento dei sistemi. La ragione per cui l'ho annunciato è che la Russia ha dichiarato che condurrà questi test, e anche la Corea del Nord li sta facendo. Siamo l'unico Paese che non esegue tali test! Loro fanno i loro test in profondità sotto terra e noi sentiamo solo lievi scosse sulla superficie.

Trump, che ha sempre ostacolato le attività nucleari pacifiche dell'Iran, ha dichiarato in posizioni contraddittorie che il suo Paese possiede il maggior numero di armi nucleari e può distruggere il mondo 150 volte!

Posizioni bellicose nei confronti di Venezuela e Nigeria

Riguardo al Venezuela, Trump ha nuovamente sollevato commenti interventisti, affermando: I giorni al potere di Nicolás Maduro, Presidente del Venezuela, sono contati. Non confermo né nego l'esecuzione di attacchi contro il territorio venezuelano.

In risposta a una domanda se gli Stati Uniti sarebbero entrati in guerra con il Venezuela, ha affermato: No, ma ci trattano male, non solo per il traffico di droga, ma anche per il contrabbando di centinaia di migliaia di persone nel nostro Paese.

Continuando i suoi commenti bellicosi, Trump ha detto riguardo alla Nigeria che è possibile schierare le forze armate statunitensi o condurre attacchi aerei contro la Nigeria.