Quotidiano Ebraico: La vittoria di Mamdani a New York è strana; la campana d'allarme è suonata

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Shahab, il quotidiano in lingua ebraica Yedioth Ahronoth ha riportato che la vittoria di Zohran Mamdani nelle elezioni municipali di New York non è un evento fugace, ma piuttosto indica il rafforzamento di una corrente che ha dubbi sulla legittimità del regime sionista.

Il rapporto prosegue: "È strano che la città di New York, che è stata testimone degli eventi dell'11 settembre e ospita il più grande numero di ebrei in tutto il mondo, elegga una personalità musulmana anti-israeliana."

Il quotidiano in lingua ebraica ha ammesso: "La sua vittoria è come un campanello d'allarme per Israele. Questa vittoria significa che gli americani non hanno più un consenso su Israele."