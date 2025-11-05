  1. Home
Quotidiano Ebraico: La vittoria di Mamdani a New York è strana; la campana d'allarme è suonata

5 novembre 2025 - 19:25
Source: Parstoday
Un quotidiano in lingua ebraica ha definito la vittoria di Zohran Mamdani alle elezioni della città di New York un campanello d'allarme per il regime sionista.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Shahab, il quotidiano in lingua ebraica Yedioth Ahronoth ha riportato che la vittoria di Zohran Mamdani nelle elezioni municipali di New York non è un evento fugace, ma piuttosto indica il rafforzamento di una corrente che ha dubbi sulla legittimità del regime sionista.

Il rapporto prosegue: "È strano che la città di New York, che è stata testimone degli eventi dell'11 settembre e ospita il più grande numero di ebrei in tutto il mondo, elegga una personalità musulmana anti-israeliana."

Il quotidiano in lingua ebraica ha ammesso: "La sua vittoria è come un campanello d'allarme per Israele. Questa vittoria significa che gli americani non hanno più un consenso su Israele."

