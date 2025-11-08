Generale Naeini: La Sacra Difesa di 12 giorni ha completamente scombussolato i calcoli del nemico

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il corso di potenziamento per i manager e i responsabili delle relazioni pubbliche e della propaganda delle aree di Resistenza Basij dell'IRGC Ansar al-Reza (pace su di lui) del Khorasan meridionale si è tenuto per tre giorni nella città santa di Mashhad con la partecipazione del Generale Naeini, Portavoce e Vice Responsabile delle Relazioni Pubbliche dell'IRGC, e del Generale Mohebbi, Vice Responsabile Culturale e della Propaganda dell'IRGC.

Il Generale Naeini, Vice Responsabile delle Relazioni Pubbliche dell'IRGC, in questo corso, commemorando la memoria dei martiri del potere nazionale, ha detto: "Il Maggiore Generale Martire Salami possedeva un'alta conoscenza e una grande capacità oratoria nei suoi discorsi, e in essi esprimeva contenuti utili ed efficaci in modo molto ricco, fruttuoso, preciso e profondo."

Affermando che uno degli indicatori di sconfitta è che l'aggressore chieda un cessate il fuoco, ha detto: "Nella guerra imposta di 12 giorni, abbiamo certamente vinto."

Il Vice Responsabile delle Relazioni Pubbliche dell'IRGC ha detto: "L'aggressione e la guerra imposta di 12 giorni del regime israeliano contro l'Iran sono state condannate da 120 paesi del mondo, dai loro governi e dai loro apparati statali."

Il Generale Naeini ha fatto riferimento al sostegno della nazione iraniana durante la guerra imposta di 12 giorni e ha chiarito: "La resilienza economica e sociale, il sostegno del popolo al governo e al sistema, l'unità e la coesione nazionale, il sostegno del governo e il potere delle forze armate sono stati molto efficaci nella nostra vittoria nella guerra imposta di 12 giorni."

Il Portavoce dell'IRGC, riferendosi all'attacco all'edificio della Radiotelevisione della Repubblica Islamica (IRIB) da parte del regime sionista nella guerra di 12 giorni, ha detto: "La resilienza psicologica è molto importante in guerra; nonostante l'edificio IRIB sia stato colpito e le varie sezioni di notizie e le infrastrutture dell'organizzazione siano state danneggiate, la narrazione corretta e l'informazione non si sono fermate, ma sono continuate con forza."

Il Generale Naeini ha dichiarato: "L'aiuto divino, il ruolo efficace della Guida Suprema nel comando della guerra e nella coesione nazionale, la corretta narrazione della guerra, l'unità delle diverse classi del popolo (Unità Sacra) e la saldezza delle forze armate sono stati i fattori del nostro successo e della nostra vittoria nella guerra imposta di 12 giorni."