Le scosse di assestamento dell'Alluvione di Al-Aqsa; il terrore dei sionisti per le "bombe a orologeria"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Ma'an, dopo l'operazione Alluvione di Al-Aqsa, i sionisti che vivono nei territori occupati sono ancora nel terrore e nella paura, tanto che il giornale in lingua ebraica Maariv ha riportato che i residenti della città di Eilat, nel sud di questa regione, temono la presenza di lavoratori giordani tra loro.

Secondo il rapporto, i lavoratori giordani entrano in quest'area ogni mattina per lavorare a Eilat; l'operazione Alluvione di Al-Aqsa ha fatto sì che i sionisti vedano questi lavoratori come "bombe a orologeria" e continuino a vivere nel terrore. Uno di questi sionisti ha ammesso in un'intervista con Maariv che i lavoratori giordani non li sopportano.

Oltre ai sionisti che vivono nei territori occupati, anche i sionisti fuori da questa regione in vari paesi stanno affrontando una crescente ostilità globale nei loro confronti, tanto che in precedenza era stata diffusa la notizia dell'assedio di un gran numero di sionisti in uno dei porti della Grecia.