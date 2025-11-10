Mancanza di migliaia di Forze Combattenti nell'Esercito del Regime Sionista

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'esercito del regime sionista ha annunciato di aver bisogno di reclutare 12.000 nuove forze.
Sulla base di questo rapporto, l'esercito d'occupazione sionista ha sottolineato di aver bisogno di almeno 7.000 forze attive nelle unità combattenti.
Questo avviene mentre la crisi di carenza di personale nell'esercito del regime sionista si è intensificata da tempo, in modo tale che la maggior parte dei giovani sionisti, vedendo la guerra a Gaza diventare logorante e il gran numero di vittime tra le fila degli occupanti, si rifiutano di arruolarsi nell'esercito.
I sionisti noti come Haredi si considerano anche esenti dal servizio militare e si oppongono fermamente a questa questione.
