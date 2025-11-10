Membro Anziano di Hamas: "Siamo Impegnati nell'Accordo di Cessate il Fuoco"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Al-Youm, Ali Barakeh, un membro di spicco del movimento Hamas, ha affermato: "Ci consideriamo vincolati all'attuazione di successo dell'accordo di cessate il fuoco."

Ha aggiunto: "Abbiamo concordato con la parte egiziana di formare un comitato per amministrare la Striscia di Gaza, ma gli occupanti ne stanno impedendo la formazione."

Le aggressioni del regime sionista contro la Striscia di Gaza sono continuano nelle ultime ore, nonostante le affermazioni di USA e Tel Aviv riguardo all'istituzione di un cessate il fuoco nell'enclave.

D'altra parte, l'organizzazione Medici Senza Frontiere (MSF) ha annunciato che la situazione di migliaia di pazienti palestinesi che non hanno accesso alle cure è molto grave e devono essere trattati il prima possibile.