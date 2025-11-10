Trump: "Biden ha Portato l'America sull'Orlo della Distruzione"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Donald Trump, ex Presidente degli Stati Uniti, ha scritto in un messaggio sul suo social network, noto come "Truth Social": "Sleepy Joe Biden è stato, di gran lunga, il peggior Presidente nella storia americana. Biden, salito al potere a seguito delle elezioni più corrotte che gli Stati Uniti abbiano mai visto, ha supervisionato una serie di catastrofi senza precedenti che hanno portato il nostro Paese sull'orlo della distruzione."

"Le sue politiche hanno causato l'inflazione più alta mai registrata e hanno portato alla perdita di oltre il 20% del valore del dollaro americano in 4 anni."

L'ex Presidente degli Stati Uniti ha continuato: "La sua capitolazione in Afghanistan è stata tra gli eventi più umilianti nella storia americana. La Russia, vedendo la debolezza devastante di Biden, ha invaso l'Ucraina. Joe Biden, a cui è stato dato sia il soprannome di 'Sleepy' (dormiente) che di 'Disabled' (disabile), è stato sotto il dominio dei suoi gestori radicali. Loro e i loro alleati nei media Fake News (di false notizie) hanno cercato di nascondere il suo grave declino mentale e il suo uso senza precedenti della penna per firmare. Egli ha lasciato il suo ufficio emettendo amnistie generalizzate per criminali e teppisti democratici radicali, così come per i membri della famiglia criminale Biden."