Servizio Informazioni delle Guardie Rivoluzionarie: Smantellata Rete Anti-Sicurezza Americano-Israeliana

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Servizio Informazioni delle Guardie Rivoluzionarie in un comunicato ha affermato: "Attraverso le misure intraprese dal Servizio Informazioni delle Guardie Rivoluzionarie, una rete anti-sicurezza guidata dai servizi di spionaggio americani e israeliani all'interno del Paese è stata identificata e smantellata dopo diversi periodi di monitoraggio, sorveglianza e altre misure di intelligence."

Il comunicato ha sottolineato: "Il regime Sionista, in quanto forza per procura degli Stati Uniti nella regione, dopo il fallimento nella guerra di 12 giorni, ha deviato la sua politica e i suoi piani verso la destabilizzazione della sicurezza pubblica, forse nella speranza di compensare, a suo avviso, la vergognosa sconfitta sul campo militare."

Un'altra sezione del comunicato del Servizio Informazioni delle Guardie Rivoluzionarie riporta: "A tal fine, questo regime aveva creato una rete di elementi ingannati e traditori della patria per destabilizzare la sicurezza del Paese nella seconda metà dell'autunno del 1404 (calendario iraniano). Grazie al favore divino e alla vigilanza delle Guardie sconosciute dell'Imam del Tempo (A.S.) nel Servizio Informazioni delle Guardie Rivoluzionarie, i membri di questa rete sono stati intrappolati e arrestati."

In conclusione, il comunicato ha sottolineato che l'operazione è stata condotta in modo coordinato in diverse province e che le cellule legate al regime Sionista, che cercavano di intraprendere azioni di disturbo della sicurezza, sono state colpite. È stato annunciato: "I rapporti e le informazioni supplementari su questa rete saranno successivamente portati a conoscenza della nobile nazione iraniana."