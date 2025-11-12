UNICEF: Israele Ostacola l'Ingresso di Vaccini e Latte in Polvere nella Striscia di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa russa "Sputnik", il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) ha annunciato che il regime Sionista sta impedendo l'ingresso di forniture essenziali nella Striscia di Gaza, le più importanti delle quali sono vaccini e biberon di latte in polvere per i neonati.

L'UNICEF ha precisato che l'organizzazione sta affrontando grandi sfide per l'importazione di 1 milione e 600 mila siringhe e frigoriferi solari speciali per la conservazione dei vaccini pediatrici.

L'organizzazione ha aggiunto che questi articoli sono in attesa di ricevere il permesso di ingresso da agosto di quest'anno.

L'UNICEF ha annunciato che anche attualmente, nel contesto del fragile cessate il fuoco a Gaza, è in corso un'ampia operazione di vaccinazione dei bambini.

D'altra parte, l'agenzia di stampa palestinese Sama, citando il Ministero della Sanità della regione, ha anche annunciato che finora sono stati registrati 6.000 casi di amputazione nella Striscia di Gaza, tutti i quali richiedono programmi di riabilitazione urgenti e a lungo termine.

Il Ministero ha aggiunto che la carenza di strutture mediche e di ausili ha aumentato i problemi per i feriti che hanno subito amputazioni.

Il Ministero ha anche riferito che circa il 25% del totale di questi casi riguarda bambini e il 12,7% riguarda donne.