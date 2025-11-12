Naim Qassem: L'America vuole porre fine al ruolo della Resistenza attraverso Israele

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Mayadeen, lo Sceicco Naim Qassem, Vice Segretario Generale di Hezbollah in Libano, ha dichiarato in un discorso tenuto in occasione del Giorno del Martire con lo slogan "Quando siamo martiri, vinciamo": "Questa giornata di celebrazione sarà generale in Libano e abbiamo scelto che le persone si riuniscano in 11 punti in diverse aree del Sud, tra cui Beirut, Baalbek, Hermel, Karak, Maysara, Deir Qanoun al-Nahr, Harith, Mashghara, Nabatieh, Qadiyah e Kafr Rumman."

Il Vice Segretario Generale di Hezbollah ha continuato: "Hezbollah è stato fondato sui principi del Jihad, della dignità, dell'onore del Libano e del sostegno alla Palestina. Dal 2000 al 2023, siamo stati in uno stato di deterrenza. La 'Prima Battaglia' [si riferisce alla battaglia di Ula al-Ba's] è stata un ostacolo contro l'aggressione israeliana, che è stata fermata a confini specifici nel Sud del Libano. L'accordo di ottobre per il dispiegamento dell'esercito libanese a sud del Litani è accettabile per la Resistenza. Noi vinciamo perché l'esercito libanese è presente a sud del fiume Litani; sono i nostri figli. In questo accordo, vinciamo perché il governo si è impegnato a svolgere il suo ruolo. L'America non ha attuato i suoi impegni attraverso Israele, perché il Libano ritroverà la sua libertà e dignità in caso di ritiro israeliano."

Lo Sceicco Naim Qassem ha dichiarato: "L'America e Israele interferiscono nel futuro del Libano e dettano il loro esercito, economia, politica e posizione. L'America vuole porre fine al ruolo della Resistenza libanese attraverso Israele e esporla all'aggressione."

Egli ha chiarito: "Non ci arrenderemo e non deporremo le nostre armi."

Lo Sceicco Qassem ha anche detto: "Israele è entrato in Libano nel 1982 con la pretesa di espellere i gruppi palestinesi, ma il Libano è rimasto sotto la sua occupazione fino al 2000. Israele ha creato quello che chiamava 'Esercito Libero Libanese', e poi hanno cambiato il nome in 'Esercito del Sud Libano' per suggerire che il problema in Libano fosse interno e non avesse nulla a che fare con Israele. Israele si è ritirato umilmente dal Libano nel 2000 sotto i colpi della Resistenza e grazie al martire Ahmad Qasir e ai suoi fratelli."

Lo Sceicco Qassem ha anche affermato: "Hezbollah è stato creato sulla base dell'idea del Jihad, della dignità, dell'onore del Libano e del sostegno alla Palestina, e dal 2000 al 2023 siamo in uno stato di deterrenza. La battaglia 'Ula al-Ba's' è stata un ostacolo contro l'assalto israeliano e ha fermato quel regime a confini specifici nel Sud del Libano."

Ha continuato: "L'accordo di novembre ha un prezzo accettabile per la Resistenza perché include il dispiegamento dell'esercito libanese a sud del fiume Litani. Beneficiamo della presenza dell'esercito libanese a sud del Litani perché sono i nostri figli. In questo accordo siamo vincenti perché il governo si è impegnato a svolgere il suo ruolo."

Il Vice Segretario Generale di Hezbollah ha sottolineato: "L'America non ha mantenuto i suoi impegni perché, in caso di ritiro di Israele, anche il Libano ritroverà la sua libertà e dignità. L'America e Israele interferiscono nel futuro del Libano e su come dovrebbero essere il suo esercito, economia, politica e posizioni. L'America vuole porre fine al ruolo della Resistenza libanese attraverso Israele ed esporre il Paese ad aggressioni. Fanno pressione sul governo affinché conceda concessioni senza ricevere nulla in cambio o garanzie, ma lo fanno attraverso l'incitamento alla discordia (Fitna) e dando carta bianca a Israele."

Lo Sceicco Naim Qassem ha proseguito: "Israele cerca di dominare il Libano e di trasformare questo Paese nel cortile di casa di Israele per espandere i suoi insediamenti come parte del progetto 'Grande Israele'. Ogni giorno inventano una nuova scusa, dal disarmo al recupero della capacità della Resistenza e al finanziamento, mentre il loro problema principale è l'esistenza della Resistenza.

Naim Qassem ha chiarito: "Israele ha commesso ogni tipo di aggressione, violazione degli impegni e centinaia di attacchi per un anno intero, e noi non entreremo in discussione con i servi di Israele che non difendono i cittadini del loro Paese, ma partecipano a esercitare pressioni per realizzare le richieste di America e Israele. Sfortunatamente, il governo libanese non ha visto nulla nella dichiarazione ministeriale se non il disarmo della Resistenza."