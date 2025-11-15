Maduro: Il popolo degli Stati Uniti impedisca lo scoppio di una catastrofe

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando il canale Al Mayadeen, Nicolás Maduro, Presidente del Venezuela, ha dichiarato: "Il popolo degli Stati Uniti deve in questo momento svolgere un ruolo importante per prevenire il verificarsi di un evento che, a suo dire, potrebbe trasformarsi in una catastrofe per l'intero continente americano."

Ha inoltre affermato: "La pace e il diritto internazionale prevarranno in Venezuela, e la nazione venezuelana sarà in grado di ottenere la propria stabilità e il diritto alla propria esistenza con piena sovranità."

In un'altra parte del suo discorso, Maduro ha chiesto: "Stanno cercando 'un'altra Gaza' in Sud America?"

Rivolgendosi al popolo americano, ha detto: "L'umanità sta già soffrendo abbastanza per il dolore causato dal 'genocidio a Gaza'."