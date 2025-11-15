  1. Home
Maduro: Il popolo degli Stati Uniti impedisca lo scoppio di una catastrofe

15 novembre 2025 - 09:24
News ID: 1750434
Source: ABNA24
Il Presidente del Venezuela, in un discorso che faceva riferimento al pericolo di un'escalation delle tensioni nel continente americano, ha chiesto al popolo degli Stati Uniti di agire per prevenire lo scoppio di una catastrofe.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando il canale Al Mayadeen, Nicolás Maduro, Presidente del Venezuela, ha dichiarato: "Il popolo degli Stati Uniti deve in questo momento svolgere un ruolo importante per prevenire il verificarsi di un evento che, a suo dire, potrebbe trasformarsi in una catastrofe per l'intero continente americano."

Ha inoltre affermato: "La pace e il diritto internazionale prevarranno in Venezuela, e la nazione venezuelana sarà in grado di ottenere la propria stabilità e il diritto alla propria esistenza con piena sovranità."

In un'altra parte del suo discorso, Maduro ha chiesto: "Stanno cercando 'un'altra Gaza' in Sud America?"

Rivolgendosi al popolo americano, ha detto: "L'umanità sta già soffrendo abbastanza per il dolore causato dal 'genocidio a Gaza'."

