La reazione di Trump alle rivelazioni dei Democratici sul caso Epstein

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando il sito web americano Axios, Donald Trump ha annunciato in un messaggio sul social network Truth Social che avrebbe ordinato al Dipartimento di Giustizia (DOJ) di indagare sui collegamenti di Jeffrey Epstein (il famigerato miliardario e capo di una banda di traffico di ragazze adolescenti) con Bill Clinton e diverse altre personalità.

Nel suo messaggio, Trump ha affermato che i Democratici stanno usando il caso Epstein per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dai fallimenti politici del Partito Democratico su varie questioni, inclusa la chiusura del governo federale (federal government shutdown).

Ha dichiarato che chiederà al Procuratore Generale, al Dipartimento di Giustizia e all'FBI di indagare sui rapporti di Epstein con Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman e la banca JPMorgan Chase.

Queste dichiarazioni di Trump sono arrivate dopo che i Democratici della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno pubblicato e-mail che indicavano che Trump era a conoscenza degli abusi sessuali di Epstein su ragazze minorenni.