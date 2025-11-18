Una Nuova "Flotta di Resilienza" (Samoud) è in Arrivo; Carovana Terrestre in Movimento verso Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, mentre gli attacchi delle forze sioniste contro gli occupanti delle navi della Flotta di Resilienza nelle acque internazionali sono ancora impressi nella mente del pubblico, gli attivisti tunisini si stanno preparando per lanciare una nuova flotta verso la Striscia di Gaza.

A questo proposito, è stato riferito che una nuova flotta si muoverà verso la Striscia di Gaza nei prossimi mesi in un modo diverso. Questa flotta sarà più grande della precedente in termini di numero di navi partecipanti.

È stato anche detto che questa volta la Tunisia non sarà il punto di raccolta delle navi di questa flotta, ma che le navi attraverseranno solo le acque territoriali tunisine, e che altri paesi come l'Algeria diventeranno il punto di ritrovo per gli attivisti a sostegno della Palestina.

Anche il nome della Mauritania è stato menzionato come un paese che può prendere parte a questo processo. Anche i porti della Libia, in particolare Tripoli o Misurata, o l'Egitto possono essere utilizzati in questo programma. Gli attivisti tunisini hanno annunciato che decine di paesi parteciperanno a questa iniziativa poiché la Striscia di Gaza è ancora sotto assedio nonostante il cessate il fuoco.

È stato anche riferito che una carovana terrestre che trasporta aiuti umanitari partirà anche dalla Mauritania e raggiungerà il valico di Rafah dopo aver attraversato la Libia e l'Egitto.