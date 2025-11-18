Secondo l'agenzia di stampa Abna, Viktor Orbán, Primo Ministro ungherese, ha dichiarato in una conferenza stampa che le dichiarazioni di alcuni politici europei sulla necessità di prepararsi alla guerra entro il 2030 mostrano che Bruxelles sta apertamente elaborando piani militari.

Ha affermato: "Nella politica europea si possono sentire espressioni forti come 'economia di guerra' o 'dobbiamo essere pronti per la guerra entro il 2030'. Questa visione ha gravi conseguenze sulle politiche economiche e Bruxelles sta chiaramente elaborando un piano di guerra."

Ricordando le recenti dichiarazioni del Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius sulla possibilità di una guerra tra la NATO e la Russia prima del 2029, Orbán ha detto: "I funzionari europei stanno parlando apertamente di guerra."

Il governo di destra ungherese mantiene stretti rapporti con Russia e Stati Uniti e cerca di convincere gli europei a fermare la guerra in Ucraina.