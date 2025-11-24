Reazione di "Al-Qassam" al martirio dell'eminente comandante di Hezbollah

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa palestinese Shahab, le Brigate Martire Izz ad-Din al-Qassam, il braccio militare del Movimento Hamas, hanno rilasciato un comunicato dichiarando: "Con il massimo onore, dignità e fiducia nella promessa della vittoria divina, porgiamo le nostre condoglianze per il martirio dell'eminente comandante della Resistenza Islamica in Libano, il martire Haytham Ali Tabatabai, responsabile del Comando Militare della Resistenza Islamica."

Il comunicato aggiunge: "Il comandante martire 'Sayyed Abu Ali' è stato martirizzato sulla via della difesa di Al-Quds (Gerusalemme) insieme a un gruppo dei suoi fratelli mujahidin, nell'attacco criminale del regime sionista contro la Dahiya meridionale di Beirut."

Le Brigate Al-Qassam hanno proseguito rendendo omaggio al ruolo di questo grande martire nel sostenere il popolo palestinese e la sua resistenza durante la battaglia "Tempesta di Al-Aqsa", sottolineando che il martire Tabatabai ha avuto un ruolo importante nella formazione e nel rafforzamento del fronte di resistenza contro gli occupanti sionisti nel corso di lunghi anni di lotta.

Il regime sionista ha preso di mira la Dahiya meridionale di Beirut con un attacco aereo nel pomeriggio di domenica, 2 Azar (23 novembre), a seguito del quale almeno 5 persone, tra cui Haytham Abu Ali Tabatabai, l'eminente comandante di Hezbollah libanese, sono state martirizzate e diverse altre sono rimaste ferite.