L'ultima presa di posizione di Erdoğan contro Netanyahu

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Recep Tayyip Erdoğan, Presidente della Turchia, riferendosi agli sviluppi a Gaza, ha dichiarato: "Il movimento Hamas sta mostrando grande pazienza di fronte a tutte le violazioni e aggressioni del regime sionista e rimane impegnato nel cessate il fuoco che deve essere pienamente attuato."

Egli ha anche sottolineato che aumentare le pressioni diplomatiche su Tel Aviv e facilitare la consegna continua di aiuti umanitari a Gaza è una necessità la cui attuazione non può essere posticipata.

Ha aggiunto: "La comunità internazionale deve adottare una posizione ferma per fermare Netanyahu."

Questa presa di posizione del Presidente turco arriva mentre Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime sionista, continua la sua politica destabilizzante nella regione prendendo di mira l'eminente comandante di Hezbollah e conducendo attacchi quotidiani contro quel paese, oltre all'intensificazione degli attacchi a Gaza.