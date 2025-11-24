UNRWA annuncia: 330 Aule Temporanee Stabilite a Gaza Senza Servizi Essenziali

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi (UNRWA) ha annunciato che 330 spazi educativi temporanei sono stati creati in 59 rifugi nella Striscia di Gaza.

UNRWA ha sottolineato che questi spazi forniscono servizi educativi a oltre 44.000 bambini, ma senza attrezzature didattiche e servizi essenziali di base.

D'altra parte, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi (UNRWA) ha riportato il proseguimento della politica di strutturale affamamento nella Striscia di Gaza e l'intensificarsi delle crisi umanitarie a causa della grave carenza di risorse finanziarie.

Adnan Abu Hasna, consigliere per i media di UNRWA, ha dichiarato che la crisi alimentare, oltre ai vasti problemi nei settori dell'istruzione, della salute e del finanziamento, sta contemporaneamente colpendo milioni di rifugiati palestinesi a Gaza, in Cisgiordania, Siria, Libano e Giordania.

Affermando che le pressioni del regime sionista e le restrizioni imposte alle attività dell'organizzazione hanno portato la situazione sull'orlo del collasso, ha sottolineato: "La legge che proibisce le attività di UNRWA e altre misure restrittive hanno lasciato un pesante deficit di bilancio che raggiungerà circa 200 milioni di dollari entro la fine del primo trimestre del prossimo anno."

Secondo Abu Hasna, questo deficit finanziario ha influito direttamente sulla capacità dell'organizzazione di pagare gli stipendi degli oltre 30.000 dipendenti nelle diverse aree operative.