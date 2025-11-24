Saraya Al-Quds: Il martire "Haytham Ali Tabatabai" era un sostenitore della Resistenza Palestinese

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando la rete Al Mayadeen, Saraya Al-Quds, il braccio militare del Movimento Jihad Islamico Palestinese, in un comunicato rivolto al popolo palestinese, alla Ummah araba e islamica e alle forze di Hezbollah, ha espresso le condoglianze per il martirio di Haytham Ali Tabatabai, comandante jihadista di Hezbollah, descrivendolo come "un combattente coraggioso, una delle colonne della Resistenza Islamica in Libano, un simbolo dell'Asse della Resistenza e un sostenitore dei gruppi palestinesi".

Saraya Al-Quds ha sottolineato che "il nostro impegno è quello di continuare la via di Al-Quds (Gerusalemme), la via dei martiri, e di proseguire la jihad e la difesa della Palestina e dei suoi luoghi sacri fino alla completa liberazione di questa terra dall'occupazione sionista".

Anche le Brigate Izz ad-Din al-Qassam, il braccio militare del Movimento Hamas, in un comunicato, hanno espresso le condoglianze per il martirio di Haytham Ali Tabatabai, responsabile del comando militare della Resistenza Islamica in Libano, a seguito dell'attacco aereo criminale del regime israeliano contro la Dahiya meridionale di Beirut, e hanno apprezzato il ruolo del martire "Sayyed Abu Ali" nel sostenere il popolo palestinese e la sua resistenza durante la battaglia "Tempesta di Al-Aqsa".

Hezbollah in Libano ha rilasciato una dichiarazione, annunciando ufficialmente il martirio del grande comandante jihadista, Haytham Ali Tabatabai. È stato martirizzato nell'attacco aereo di domenica del regime israeliano contro un appartamento residenziale nel quartiere di Haret Hreik nella Dahiya meridionale di Beirut; un attacco che, secondo il Ministero della Salute libanese, ha provocato cinque martiri e 28 feriti.