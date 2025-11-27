Lukashenko si rivolge a Putin: Siamo pronti a ospitare i negoziati sull'Ucraina

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa Sputnik, il Presidente russo Vladimir Putin ha incontrato oggi, mercoledì, il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko.
Il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato durante l'incontro: "Siamo pronti a ospitare i negoziati per la risoluzione del conflitto in Ucraina, se la Russia lo desidera."
