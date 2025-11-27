  1. Home
Lukashenko si rivolge a Putin: Siamo pronti a ospitare i negoziati sull'Ucraina

27 novembre 2025 - 11:20
Il Presidente della Bielorussia ha detto al suo omologo russo durante l'incontro con Putin: Minsk è pronta a ospitare i negoziati per la risoluzione del conflitto in Ucraina, se la Russia lo desidera.

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa Sputnik, il Presidente russo Vladimir Putin ha incontrato oggi, mercoledì, il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

Il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato durante l'incontro: "Siamo pronti a ospitare i negoziati per la risoluzione del conflitto in Ucraina, se la Russia lo desidera."

