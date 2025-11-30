La crisi senza precedenti che minaccia la capacità militare di Tel Aviv

Secondo l'agenzia di stampa IRNA, citando Al-Masirah, Yitzhak Brick, generale in pensione dell'esercito del regime sionista, ha ammesso che l'esercito di questo regime sta affrontando una crisi senza precedenti in termini di risorse umane, la quale minaccia la capacità militare di Israele.

Ha aggiunto che migliaia di ufficiali e personale militare cercano di fuggire dall'esercito e che i giovani sionisti non vogliono farne parte in modo permanente.

In precedenza, Brick aveva anche ammesso che l'esercito di questo regime, in termini di numero di truppe, tecnologie desiderate e loro qualità, non è al livello necessario per affrontare una guerra regionale.

Ha continuato dicendo che il numero di forze di terra dell'esercito del regime sionista è un terzo del loro numero rispetto a 20 anni fa.