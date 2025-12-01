Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Maxime Prévot, Ministro degli Esteri belga, ha dichiarato in un'intervista a Politico che la decisione dell'Unione Europea di fornire un prestito a Kiev, utilizzando gli asset russi congelati, potrebbe ostacolare gli sforzi per la risoluzione del conflitto ucraino.

Ha affermato: "Gli asset congelati del governo russo possono giocare un ruolo nel raggiungimento della pace. Le nostre azioni riguardo a come utilizzare questi asset non dovrebbero ostacolare il successo dei negoziati di pace."

Prévot ha anche criticato l'«insistenza» dell'Unione Europea sull'uso degli asset russi per aiutare l'Ucraina, dicendo: "I funzionari europei non sono riusciti a trovare un modo per finanziare l'Ucraina e insistono solo sull'uso degli asset russi, ignorando i rischi che ciò comporta."

I negoziati di pace sull'Ucraina mediati dagli Stati Uniti finora non sono riusciti a risolvere le differenze tra le due parti in merito alla definizione dei confini. Mosca e Washington accusano i Paesi europei di ostruzionismo nei negoziati.