  1. Home
  2. servizio
  3. Europa

Belgio: Il prestito all'Ucraina con gli asset russi ostacola la pace

1 dicembre 2025 - 14:24
News ID: 1756362
Source: ABNA24
Belgio: Il prestito all'Ucraina con gli asset russi ostacola la pace

Il Ministro degli Affari Esteri belga ha ritenuto che concedere prestiti all'Ucraina utilizzando gli asset russi congelati in Europa sia un ostacolo al successo dei negoziati di pace.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Maxime Prévot, Ministro degli Esteri belga, ha dichiarato in un'intervista a Politico che la decisione dell'Unione Europea di fornire un prestito a Kiev, utilizzando gli asset russi congelati, potrebbe ostacolare gli sforzi per la risoluzione del conflitto ucraino.

Ha affermato: "Gli asset congelati del governo russo possono giocare un ruolo nel raggiungimento della pace. Le nostre azioni riguardo a come utilizzare questi asset non dovrebbero ostacolare il successo dei negoziati di pace."

Prévot ha anche criticato l'«insistenza» dell'Unione Europea sull'uso degli asset russi per aiutare l'Ucraina, dicendo: "I funzionari europei non sono riusciti a trovare un modo per finanziare l'Ucraina e insistono solo sull'uso degli asset russi, ignorando i rischi che ciò comporta."

I negoziati di pace sull'Ucraina mediati dagli Stati Uniti finora non sono riusciti a risolvere le differenze tra le due parti in merito alla definizione dei confini. Mosca e Washington accusano i Paesi europei di ostruzionismo nei negoziati.

Your Comment

You are replying to: .
captcha