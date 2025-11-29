Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Today, i militari sionisti, che ieri hanno attaccato la regione di Beit Jann nella periferia di Damasco, sacrificando almeno 20 cittadini siriani, oggi hanno tentato di infiltrarsi nel sud del paese per migliorare la loro immagine attraverso un'azione populista.

L'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani ha annunciato che i militari sionisti, infiltrandosi nel villaggio di Al-Asha, nella periferia di Quneitra, intendevano distribuire pacchi di aiuti ai residenti della zona, ma hanno incontrato l'opposizione dei cittadini siriani e hanno lasciato l'area.

Ciò avviene mentre anche ieri, dopo l'attacco dei militari sionisti a Beit Jann, il popolo siriano ha tenuto manifestazioni anti-sioniste, scandendo slogan contro questo regime.