L'Affermazione di Haaretz sul Messaggio dell'Arabia Saudita a Tel Aviv

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Middle East Online, il quotidiano in lingua ebraica Haaretz ha affermato che l'Arabia Saudita ha trasmesso un messaggio al regime sionista, sostenendo che la normalizzazione dei rapporti non avverrà finché Benjamin Netanyahu rimarrà Primo Ministro di quel regime.
Il rapporto afferma che Riyadh considera Netanyahu e la composizione del suo gabinetto un ostacolo al progresso sulla via della normalizzazione dei rapporti. Di conseguenza, si sostiene che la posizione dell'Arabia Saudita sia di muoversi verso la normalizzazione dei rapporti con il regime sionista in caso di cambio del Primo Ministro di tale regime.
Ciò avviene nonostante in precedenza fosse stato riportato che l'Arabia Saudita aveva collegato la questione alla creazione di uno stato palestinese.
Tra i 193 paesi membri delle Nazioni Unite, 160 governi hanno riconosciuto lo Stato di Palestina.
