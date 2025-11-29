Rappresentante Libanese: "Non siamo guerrafondai, ma non ci arrenderemo mai a Israele"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Manar, Hassan Fadlallah, membro del blocco parlamentare affiliato a Hezbollah in Libano, ha sottolineato: "Non vogliamo la guerra, ma non accetteremo mai di arrenderci al nemico. Non permetteremo che il Libano si arrenda con nessun titolo o slogan."

Ha aggiunto: "È possibile vendere il Libano al nemico sionista e rinunciare alla nostra sovranità, libertà e dignità? Quando i paesi affrontano condizioni difficili, ciò non significa che intendano arrendersi. Si può superare questa situazione con l'unità interna."

Fadlallah ha chiarito: "Ogni giorno assistiamo alle aggressioni del nemico contro il Libano, ma i sionisti non saranno mai in grado di distruggere la nostra amministrazione. Israele cerca di impedire ai libanesi di tornare alle loro case nelle zone di confine. Se non fosse per la Resistenza e un popolo come questo in Libano, il nemico sionista avrebbe occupato la nostra terra. Tel Aviv intendeva espellerci dal Libano meridionale e avviare la costruzione di insediamenti in quella zona."