Tel Aviv: La "vittoria assoluta" contro la Resistenza è impossibile

Secondo l'agenzia di stampa IRNA, citando il sito web Al-Nashra, il Centro di Studi sulla Sicurezza Interna del regime sionista, affiliato all'Università di Tel Aviv, ha esaminato nel suo nuovo rapporto sulla situazione della sicurezza del regime la ricostruzione dei concetti fondamentali nella dottrina militare del regime occupante, in particolare i concetti di vittoria e vittoria decisiva, alla luce degli sviluppi principali nel campo dei conflitti di questo regime con i palestinesi e gli arabi dagli anni '70, attraverso diversi cicli di guerra a Gaza e in Libano, e le recenti guerre con l'Iran e lo Yemen.

Tamir Heyman, generale in pensione dell'esercito del regime sionista ed ex capo del ramo dell'intelligence militare di questo regime, che ha preparato il rapporto, ha esaminato i cambiamenti ideologici all'interno dell'establishment di sicurezza del regime occupante. Questi cambiamenti si basano sulla crescente consapevolezza che gli strumenti tradizionali non sono più efficaci per una vittoria militare decisiva nelle nuove guerre contro gruppi armati non statali.

Secondo il rapporto, questo sposta l'attenzione verso i concetti di vittoria politica e vittoria strategica invece che di vittoria militare, riflettendo una crisi profonda nella capacità di Tel Aviv di imporre la propria volontà in guerre lunghe e complesse. Pertanto, il concetto di vittoria deve uscire dalla sua cornice tradizionale, basata sulla sconfitta militare completa della controparte e sulla perdita della sua capacità e volontà di continuare la guerra.

Il rapporto prosegue affermando che il nuovo concetto di vittoria significa raggiungere alcuni obiettivi limitati e permette alle autorità di Tel Aviv di giustificare la fine delle operazioni militari anche se il nemico può rimanere relativamente coeso o mantenere alcuni elementi della sua forza. Questo cambiamento nei concetti di vittoria riflette l'ammissione che i teatri in cui Tel Aviv ha combattuto negli ultimi decenni non consentono più una vittoria militare decisiva.

Il Centro di Studi sulla Sicurezza Interna del regime sionista ha sottolineato: Dagli anni '70, le autorità politiche di Tel Aviv hanno evitato di chiedere all'esercito di ottenere una vittoria decisiva contro attori non statali, come l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina in passato e Hamas e Hezbollah nel periodo attuale, e invece, stabiliscono obiettivi raggiungibili senza rimanere intrappolati in un conflitto prolungato o in una guerra di logoramento infinita.

Il rapporto menziona anche una profonda crisi interna nella dottrina di sicurezza del regime sionista e dichiara che Tel Aviv non è più in grado di immaginare una vittoria completa nelle guerre moderne e si affida a una concezione politica della vittoria basata sul miglioramento della situazione della sicurezza piuttosto che sulla distruzione del nemico. Naturalmente, questo cambiamento ha ampie implicazioni strategiche e sposta gli sforzi dalla risolutezza militare agli accordi politici esterni, descrivendo il potere di Tel Aviv come un potere temporaneo e imperfetto.

L'autore del rapporto ha chiarito che questa situazione rivela che Tel Aviv sta affrontando limiti alla potenza militare nell'era degli attori non statali, e implicitamente ammette che la vittoria strategica non può essere raggiunta solo con la forza; ad esempio, a Gaza, la continua presenza politica e sociale di Hamas erode qualsiasi vittoria militare di Tel Aviv nel tempo.

Il rapporto conclude che la vittoria nel discorso del regime sionista è un processo politico a lungo termine che dipende da accordi esterni e dalla capacità di rimodellare l'ambiente regionale, non un risultato garantito dalla macchina militare.