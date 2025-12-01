Avvertimento della Casa Bianca a Maduro di lasciare il Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il quotidiano Miami Herald ha scritto in un rapporto: "Gli Stati Uniti sono pronti a garantire la sicurezza del Presidente venezuelano Nicolás Maduro e della sua famiglia, a condizione che si dimetta immediatamente."

Fonti intervistate dal giornale hanno affermato che Washington offrirà a Maduro, a sua moglie e a suo figlio una garanzia di "passaggio sicuro" se si dimetterà dal potere subito.

Secondo il rapporto, i funzionari di Caracas hanno suggerito che il controllo politico sia trasferito alle forze di opposizione, mentre il comando delle forze armate rimanga nelle mani dell'attuale leadership.

Una delle fonti ha detto al Miami Herald che la recente telefonata tra Maduro e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato "l'ultimo tentativo per evitare uno scontro diretto". La chiamata è stata coordinata dai Paesi di Brasile, Qatar e Turchia.

Washington ha accusato i funzionari venezuelani di sforzi insufficienti nella lotta contro il traffico di droga, sebbene non abbia fornito prove.

Il New York Times ha riferito che Trump ha anche autorizzato operazioni segrete della CIA in Venezuela. I media americani hanno ripetutamente annunciato la possibilità che attacchi vengano lanciati sul suolo venezuelano. Anche Trump, il 27 novembre, aveva detto che un'operazione terrestre per combattere il traffico di droga "inizierà presto", senza specificare i dettagli del potenziale intervento militare.