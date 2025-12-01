Livelli di carenza di personale militare senza precedenti nell'esercito del regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Shahab, l'esercito del regime sionista ha rilasciato una dichiarazione annunciando la carenza di 1.300 ufficiali, dal grado di sottotenente a capitano, in tutte le unità combattenti di questa istituzione militare.

Secondo il rapporto, c'è anche una carenza di circa 300 ufficiali con il grado di maggiore in varie unità combattenti.

L'esercito del regime sionista aggiunge che circa il 30% dei comandanti senior dell'esercito lascerà le forze armate a partire dal prossimo anno.

Il rapporto indica che il 70% delle famiglie dei riservisti deve affrontare gravi problemi e pressioni derivanti dal prolungamento dei periodi di servizio e dall'interruzione delle attività economiche familiari.

L'esercito sionista ha sottolineato che la carenza di personale influisce direttamente sulla sicurezza del regime. Secondo il rapporto, solo il 37% degli ufficiali ha espresso il desiderio di continuare il servizio quest'anno; questa cifra era di circa il 58% nel 2018.

Inoltre, le stime dell'esercito indicano che il 30% dei riservisti e del personale militare in servizio permanente non tornerà alle loro unità l'anno prossimo.