Hamas Dichiara il 29 Novembre "Giornata di Intensificazione delle Mobilitazioni Popolari Contro i Crimini di Israele"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa palestinese Shahab, il movimento Hamas ha rilasciato una dichiarazione in occasione della Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese, chiedendo l'intensificazione del movimento globale contro l'occupazione e le sue azioni criminali contro il popolo e la terra palestinese, e il rafforzamento di tutte le forme di solidarietà con la giusta causa e i legittimi diritti palestinesi per la libertà e l'indipendenza.

In questa dichiarazione, Hamas ha elogiato il movimento popolare globale in solidarietà con il popolo palestinese e ha espresso apprezzamento per le posizioni ufficiali e popolari che sostengono la sua giusta causa.

La dichiarazione ha chiesto l'unificazione degli sforzi e il sostegno alla lotta del popolo palestinese fino alla fine dell'occupazione, e ha esortato le masse della nazione islamica e gli uomini liberi del mondo a considerare sabato 29 novembre come la Giornata Mondiale del rinnovamento delle attività del movimento popolare globale contro l'occupazione sionista e i suoi crimini, la violazione dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e l'intensificazione del terrorismo in Cisgiordania e a Gerusalemme occupata.