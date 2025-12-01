Membro della coalizione politica irachena: Non c'è possibilità di estendere la presenza degli americani nel Paese

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maalomah, Issam Shakir, membro della Coalizione del Quadro di Coordinamento iracheno, ha sottolineato che le speculazioni sulla possibilità di estendere la presenza militare americana nel Paese non sono altro che illusioni sollevate da alcuni individui.

Ha aggiunto: "Il popolo iracheno si oppone all'estensione della presenza di queste forze nel loro Paese. La decisione riguardo all'espulsione delle truppe straniere, in particolare quelle americane, dall'Iraq è stata presa dal Comitato di Coordinamento bilaterale tra Baghdad e Washington."

Shakir ha chiarito: "L'Iraq non ha bisogno della presenza di forze da combattimento straniere in nessuna regione, e le forze di sicurezza del Paese sono in grado di affrontare le sfide interne o esterne."

Ha affermato: "Il ritiro di queste forze dall'Iraq è nell'interesse del Paese e rafforza la stabilità interna."