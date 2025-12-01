Eje'i: La nostra Costituzione è una delle leggi più progressiste esistenti al mondo

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Gholamhossein Mohseni Eje'i, in un discorso tenuto oggi, lunedì (10 Azar), durante la riunione dell'Alto Consiglio della Magistratura, ha commemorato l'anniversario dell'approvazione della Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran e ha affermato: "Tutti noi, funzionari del sistema e popolo, dobbiamo essere fedeli alla Costituzione; la Costituzione, che è stata approvata con un voto molto decisivo, è il nostro patto nazionale e una delle leggi più progressiste esistenti al mondo."

Spiegando e illustrando l'Articolo 4 della Costituzione, il Capo della Magistratura ha dichiarato: "L'Articolo 4 della Costituzione stabilisce che tutte le leggi e i regolamenti del Paese devono essere basati sull'Islam e sui principi islamici. L'attenzione a questo articolo è di grande importanza perché, col passare del tempo, alcuni potrebbero voler imporre concetti con la pretesa di essere intellettuali e sostenere che una certa parte della legge non è più valida oggi!"

Riferendosi ai diritti del popolo nella Costituzione, il Capo del potere giudiziario ha sottolineato: "Il Capitolo Tre della Costituzione, dall'Articolo 19 all'Articolo 42, riguarda i diritti della nazione. Tutti i funzionari del sistema e tutti noi responsabili giudiziari seduti intorno a questo tavolo dobbiamo avere l'impegno e la dedizione per i diritti del popolo e dobbiamo salvaguardare e proteggere questi diritti."

Il Capo della Giustizia ha aggiunto, riferendosi all'affidamento sul voto popolare nel sistema della Repubblica Islamica dell'Iran: "Secondo l'Articolo 6 della Costituzione, nella Repubblica Islamica dell'Iran, gli affari del Paese sono amministrati e gestiti in base al voto popolare; questo principio stesso indica il ruolo importante ed efficace del popolo nel nostro sistema; dall'inizio della Rivoluzione, abbiamo tenuto un gran numero di elezioni e, nella maggior parte di queste elezioni, rispetto ad altre parti del mondo, un numero significativo di persone e aventi diritto ha partecipato."

Il Capo dei Giudici, riferendosi all'attenzione della Costituzione sulla crescita delle virtù morali nella società, ha affermato: "Creare un ambiente favorevole per la crescita delle virtù morali basate sulla fede e sulla pietà e combattere tutte le manifestazioni di corruzione e depravazione è uno degli importanti contenuti dell'Articolo 3 della Costituzione; pertanto, tutti noi funzionari del sistema che abbiamo giurato di essere i custodi e i difensori della Costituzione, dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi per creare un ambiente favorevole alla crescita delle virtù morali nella società."