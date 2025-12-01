I corpi di 10.000 martiri palestinesi rimangono sotto le macerie di Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Shahab, Mahmoud Basal, portavoce dell'Autorità di Difesa Civile della Striscia di Gaza, ha annunciato che gli sforzi per estrarre i corpi dei martiri da sotto le macerie non hanno avuto successo.

Ha aggiunto: "Nessuna attrezzatura speciale per estrarre i corpi dei martiri e per la rimozione delle macerie è entrata nella Striscia di Gaza. Stiamo lavorando con un solo macchinario e, dopo aver terminato il lavoro nell'area centrale o nelle regioni meridionali, ci sposteremo verso Gaza City e le aree settentrionali."

Basal ha chiarito: "Un solo macchinario per la rimozione delle macerie non è affatto sufficiente. Ci sono ancora 10.000 corpi che giacciono sotto le macerie degli attacchi del regime sionista contro la Striscia di Gaza."

Questo accade nonostante l'accordo di cessate il fuoco prevedesse che il regime sionista aprisse la strada all'ingresso di attrezzature per la rimozione delle macerie nella Striscia di Gaza.