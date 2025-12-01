Rappresentante libanese: La soluzione per affrontare le cospirazioni americane è rafforzare l'unità nazionale

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Manar, Hussein Al-Haj Hassan, membro del Blocco Lealtà alla Resistenza affiliato a Hezbollah in Libano, ha sottolineato che il Paese sta affrontando un'ampia offensiva da parte degli Stati Uniti, del regime sionista e di alcune parti occidentali e arabe, con l'obiettivo di indebolire le istituzioni statali e le forze della Resistenza.

Ha aggiunto che l'unità nazionale è la soluzione per combattere questi attacchi, e che le divisioni interne sono il punto debole di cui il nemico sionista sta abusando.

Al-Haj Hassan ha dichiarato: "I rapporti delle Nazioni Unite e dell'esercito libanese indicano tutti l'impegno del nostro Paese per il cessate il fuoco e il continuo delle aggressioni del regime sionista. Alcune prese di posizione interne in Libano non sono formulate nell'interesse della nazione. Nessuno di questi attacchi psicologici spaventa la Resistenza."