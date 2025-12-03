Meloni: È necessario raggiungere un accordo chiaro sull'Iran con la partecipazione dell'Agenzia

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, il Primo Ministro italiano, Giorgia Meloni, ha annunciato oggi, mercoledì, durante la 46esima sessione del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG): È necessario raggiungere un accordo chiaro sull'Iran, con la piena partecipazione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), per dare rassicurazione alla comunità internazionale.

In un'altra parte del suo discorso, il Primo Ministro italiano ha dichiarato: Israele deve riconoscere il diritto dei palestinesi di fondare il proprio Stato. Il piano del Presidente Trump offre una reale opportunità per creare un quadro stabile e duraturo per la pace e la sicurezza nella regione.

Giorgia Meloni ha affermato: Lo sforzo per raggiungere una soluzione a due Stati è considerato il percorso per ottenere sicurezza e stabilità in Medio Oriente (Asia Occidentale).