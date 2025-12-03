Cosa è successo al 46° Vertice dei Capi di Stato del Consiglio di Cooperazione del Golfo?

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Khaleej Online, i leader del CCG, al termine della loro sessione odierna ospitata dal Bahrain, hanno rilasciato una dichiarazione in cui hanno sottolineato la cooperazione degli Stati membri nella tecnologia e nella trasformazione digitale.

I leader del CCG hanno anche chiesto nella loro dichiarazione il rispetto della sovranità dei sei Stati membri e hanno sottolineato che qualsiasi violazione della sovranità di uno qualsiasi degli Stati membri è considerata una minaccia diretta alla loro sicurezza collettiva.

La dichiarazione ha sottolineato la necessità di porre fine alle sofferenze dei palestinesi.

La dichiarazione faceva riferimento al rafforzamento del commercio e del turismo, all'incoraggiamento degli investimenti in progetti strategici, nonché alla continuazione della realizzazione dello sviluppo economico e del progresso tecnologico.

I leader del CCG hanno inoltre sottolineato il rafforzamento dell'integrazione delle infrastrutture digitali e la facilitazione del commercio elettronico.

I capi di questi paesi hanno anche ritenuto necessaria la promozione dello sviluppo di sistemi congiunti per i pagamenti digitali e i servizi cloud.

La dichiarazione ha fatto riferimento alla continuazione della diversificazione e del rafforzamento dell'economia basata sull'innovazione e sulla sostenibilità, e ha sottolineato la responsabilità ambientale e la promozione di progetti di energia pulita e rinnovabile.

La dichiarazione afferma: Sottolineiamo la garanzia della piena aderenza alle disposizioni dell'accordo per la cessazione della guerra a Gaza, la facilitazione dell'invio di aiuti umanitari e la ricostruzione della Striscia di Gaza. Sottolineiamo il rafforzamento degli sforzi per la formazione di uno Stato palestinese indipendente e sovrano sui confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale, sulla base della soluzione dei due Stati.

I capi degli Stati membri del CCG hanno anche sottolineato la necessità di sforzi per rendere il Medio Oriente libero da armi nucleari e di distruzione di massa.

La dichiarazione ha sottolineato l'importanza del rispetto della sovranità degli Stati membri del Consiglio di Cooperazione e dei paesi della regione, e l'opposizione all'interferenza nei loro affari interni o all'uso della forza o della minaccia contro di essi.

Gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di continuare il coordinamento tra loro in campo politico, di sicurezza, economico e sociale, che rafforza la sicurezza, la stabilità e la prosperità della regione.

I leader del CCG hanno anche sottolineato i risultati del Vertice di Sharm El Sheikh sul rafforzamento della partnership politica, di sicurezza ed economica con i paesi amici e le organizzazioni internazionali, e sul rafforzamento della cooperazione nella lotta contro l'estremismo e il terrorismo.