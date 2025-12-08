Ministero della Sanità di Gaza: La Profondità della Catastrofe Umanitaria a Gaza si Intensifica con la Carenza di Medicinali

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita l'agenzia di stampa palestinese Shahab, il Ministero della Sanità di Gaza ha rilasciato una dichiarazione in cui fa riferimento alla mancanza di medicinali e forniture mediche a Gaza e sottolinea che il 52% dell'elenco dei farmaci essenziali, il 71% dell'elenco delle forniture mediche di consumo e il 70% delle forniture di consumo per laboratorio sono completamente assenti a Gaza.

Secondo la dichiarazione, la crisi a Gaza sta assumendo una tendenza al rialzo con l'aumento della necessità di interventi terapeutici per feriti e malati.

Il rapporto chiarisce che l'assistenza primaria, la chirurgia, le operazioni, la terapia intensiva, l'oncologia e le malattie del sangue sono tra i servizi che soffrono di una grave carenza nell'elenco dei medicinali. Anche i reparti di chirurgia ortopedica, rene e dialisi, oftalmologia, chirurgia generale, operazioni e terapia intensiva affrontano sfide catastrofiche a causa della mancanza di forniture mediche di consumo.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha chiesto nella dichiarazione un rafforzamento urgente degli aiuti medici per potenziare il personale medico nei reparti specializzati.