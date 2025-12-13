Dura critica di Hezbollah alle dichiarazioni del Ministro degli Esteri libanese

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Ahed, Hussein Al-Hajj Hassan, membro del parlamento libanese e della fazione Lealtà alla Resistenza, ha sottolineato che le recenti dichiarazioni di Youssef Rji, il Ministro degli Esteri, contro Hezbollah Libano non sono la posizione ufficiale del governo libanese, ma riflettono le opinioni e le posizioni del partito "Forze Libanesi".

Sottolineando che "Israele non è interessato alla pace con nessuno ed è un governo aggressore e tirannico", ha aggiunto: "Il minimo che il Ministro degli Esteri possa fare è attivare prima la sua attività diplomatica e spiegare al mondo che il Libano ha aderito all'accordo di cessate il fuoco nell'ultimo anno e che il nemico sionista non ha mai aderito a questo accordo e continua a perpetrare aggressioni contro il Libano."

Al-Hajj Hassan ha ricordato che non è stato Youssef Rji a liberare il Sud, ma è stata l'arma della Resistenza a liberare il Sud nel 2000, in un momento in cui l'attuale Ministro degli Esteri e il suo partito, le Forze Libanesi, si trovavano su un altro fronte.

Questo alto membro di Hezbollah ha sottolineato che la Resistenza ha avuto dei risultati, ma come tutti i Paesi e le nazioni che vengono attaccati, c'è stata un'aggressione contro la Resistenza e Hezbollah; "non lo neghiamo, ma nessuno ha il diritto di negare il ruolo delle armi e della Resistenza, e del movimento Amal e degli elementi della resistenza, nella liberazione del Libano meridionale nel 2000, nel contrastare la guerra israeliana nel 2006 e nel contrastare i Takfiri nel 2017."

Riferendosi al fatto che il Ministro degli Esteri libanese non dovrebbe giustificare l'aggressione sionista contro il Paese, ha criticato le parole di Rji sulle armi e sul monopolio delle armi e ha detto: "Credo che la priorità sia che Sua Eccellenza il Ministro si concentri sul ritiro del nemico, sul ritorno dei prigionieri e sulla cessazione dell'aggressione."

Riferendosi agli sviluppi in Siria, ha chiesto: "Nel nostro Paese fratello, la Siria, dove non ci sono armi né resistenza, perché le aggressioni continuano? La scusa che il regime sionista usa in Libano, nonostante la presenza di armi e resistenza, non esiste in Siria, eppure l'occupazione e l'aggressione continuano."

Al-Hajj Hassan ha aggiunto: "Ciò che stiamo dicendo è che quando il nemico si ritira, l'aggressione cessa, i prigionieri vengono restituiti e la ricostruzione inizia, il Libano dovrebbe discutere la sua strategia di sicurezza e difesa nazionale e, sulla base di essa, qualsiasi questione può essere concordata dai libanesi."

Ha sollevato la domanda: "Come si può difendere il Libano in futuro quando il regime sionista vuole imporre le condizioni della Siria al Libano adesso? Netanyahu entra nel territorio siriano e dice che vuole restarci."

L'alto membro di Hezbollah ha fatto riferimento ai negoziati tra il regime sionista e la Siria nell'ultimo anno e ha chiesto: "I negoziati tra Siria e Israele sono in corso da un anno e si sono tenute riunioni a livello ministeriale; dove sono arrivati questi negoziati? Netanyahu ha detto negli ultimi due giorni che non ha fretta di concludere un accordo di sicurezza con la Siria e vuole creare una zona cuscinetto e rimanere a Jabal al-Sheikh."

In precedenza, il Ministro degli Esteri libanese Youssef Rji aveva affermato in un'intervista con Al Jazeera che l'arma di Hezbollah si era dimostrata inefficace nel sostenere Gaza e nel difendere il Paese. Ha aggiunto che il governo libanese sta negoziando con Hezbollah per convincerlo a consegnare le sue armi, ma il partito si rifiuta di farlo.