Nuovi Movimenti Militari del Regime Sionista nella Campagna di Quneitra, Siria

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando SANA, fonti siriane hanno riferito di nuovi movimenti del regime sionista nel sud della Siria.

Le fonti siriane hanno annunciato che i militari israeliani, a bordo di dieci veicoli militari, sono entrati oggi nella zona di Said al-Hanout, nella campagna meridionale di Quneitra, nel sud della Siria, e hanno proceduto a istituire un posto di blocco. Hanno anche perquisito delle abitazioni.

Queste fonti hanno fatto riferimento all'opposizione dei residenti alla distribuzione di aiuti israeliani dopo il loro ingresso nella zona.

Inoltre, fonti siriane hanno riportato l'ingresso dei militari occupanti nel villaggio di Ain Ziwan, nella campagna meridionale di Quneitra, e la creazione di un posto di blocco in loco.

Va notato che il regime sionista ha lanciato attacchi diffusi in Siria sin dalla caduta del precedente regime siriano e, poco tempo fa, ha bombardato alcune aree di Damasco con il pretesto di sostenere i Drusi.

Dalla caduta del regime di Bashar al-Assad, l'esercito di questo regime, attraversando la linea di demarcazione tra le Alture del Golan occupate e la Siria, ha continuato l'occupazione di aree vicine al Golan nelle province di Daraa e Quneitra.