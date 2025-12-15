  1. Home
  2. servizio
  3. Europa

Russia: La presenza della NATO in Ucraina è stata la causa dell'inizio della guerra nel Paese

15 dicembre 2025 - 13:09
News ID: 1762090
Source: ABNA24
Russia: La presenza della NATO in Ucraina è stata la causa dell'inizio della guerra nel Paese

Il portavoce del Palazzo Presidenziale Russo (Cremlino) ha dichiarato che la presenza delle forze dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) in Ucraina è stata la causa dell'inizio della guerra.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato in un'intervista alla televisione di stato russa: "La presenza di specialisti della NATO che operavano sul territorio ucraino e all'interno delle strutture statali di quel paese è stata tra i fattori che hanno spinto la Russia a lanciare l''operazione militare speciale'."

Riferendosi alle posizioni del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la vittoria nelle elezioni presidenziali del 2019, ha detto: "Zelensky è entrato nella competizione elettorale con lo slogan della pace, ma in pratica ha violato gli accordi di Minsk e ha alimentato l'escalation delle tensioni."

Il portavoce del Cremlino ha aggiunto: "L'evidente presenza di specialisti della NATO sul territorio ucraino e nelle istituzioni statali di questo paese, insieme all'invio di armi a Kiev, è innegabile. Questa situazione era considerata una minaccia diretta contro i cittadini russi in Ucraina, nonché un pericolo più ampio per la sicurezza della Russia."

Peskov ha sottolineato: "La combinazione di tutti questi fattori ha infine portato alla decisione di avviare l'operazione militare speciale."

Your Comment

You are replying to: .
captcha