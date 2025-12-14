Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Sputnik, il Ministero della Difesa russo ha annunciato che l'insediamento di Varvarovka, nella regione di Zaporizhzhia, è stato liberato dalle Forze Armate russe.
La dichiarazione del Ministero della Difesa russo riferisce dell'uccisione di 1.450 soldati ucraini nelle ultime 24 ore sui fronti di guerra.
Il Ministero della Difesa russo ha anche annunciato che 290 droni ucraini sono stati abbattuti nello stesso periodo.
Il comunicato del Ministero della Difesa russo riporta l'avanzamento delle forze russe in profondità nelle fortificazioni nemiche.
