Soldati israeliani sparano a un colono sionista

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, fonti sioniste hanno riferito che i soldati del regime sionista hanno sparato per errore a un colono nell'area di Kedumim, tra Qalqilya e Nablus in Cisgiordania.

La radio dell'esercito del regime sionista ha anche annunciato che un colono sionista con disturbi mentali è rimasto gravemente ferito nella sparatoria.

In precedenza, il giornale Yedioth Ahronoth aveva affermato che i soldati sionisti avevano sparato a un palestinese che intendeva attaccare dei sionisti con un coltello.

Questo accade mentre l'esercito del regime sionista ha affermato che il giovane ferito aveva un coltello in mano.