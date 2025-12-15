Reazione di "Trump" all'attacco contro la cerimonia ebraica in Australia

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Donald Trump, parlando a Washington, ha reagito all'attacco contro la cerimonia ebraica a Bondi Beach, nella città australiana di Sydney.

Riguardo all'attacco, Donald Trump ha detto: "L'attacco di Bondi in Australia è stato orribile."

Il Presidente degli Stati Uniti ha anche descritto l'attacco come "antisemita".

Oggi, sabato, a seguito di un attacco armato contro la festa religiosa ebraica (Hannukah) a Bondi Beach, Sydney, Australia, almeno 12 persone sono state uccise e decine ferite.

Egli ha anche fatto riferimento al recente attacco contro le forze statunitensi in Siria, sottolineando: "Infliggeremo gravi perdite agli autori di questo attacco."

Trump ha affermato che l'attacco è stato condotto dal gruppo noto come "ISIS" e che il governo siriano non ha avuto alcun ruolo in esso.

Ha poi aggiunto: "Il governo siriano e il nuovo presidente di quel paese hanno combattuto al nostro fianco."

Il Presidente degli Stati Uniti ha ribadito la determinazione di Washington a rispondere con fermezza a qualsiasi attacco contro le sue forze nella regione.